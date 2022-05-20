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«ПСЖ» готов озолотить Мбаппе – раскрыты детали космического контракта

20 Мая 2022 • 17:20 Комментировать (3)

Владельцы «ПСЖ» намерены удержать нападающего Килиана Мбаппе в команде новым суперконтрактом. Как стало известно Eurosport.es, парижане предложили французу 300 миллионов евро в качестве подписного бонуса и ежегодный оклад в размере 100 миллионов.

Кроме того, источник отмечает, что 23-летний звездный футболист будет иметь право распоряжаться частью имиджевых прав.

Таким предложением «ПСЖ» хочет вычеркнуть мадридский «Реал» из гонки за Мбаппе. «Королевский клуб» вряд ли пойдет на такие денежные траты.

Контракт Килиана с парижанами истекает в конце июня. В ближайшее время игрок должен определиться со своим будущим.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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