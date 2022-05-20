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Чемпионат Франции. Лига 1

Сампаоли: «Нам Лига чемпионов ради денег, или чтобы соревноваться?»

20 Мая 2022 • 14:51 Комментировать
Марсель
...
Страсбург
2.02 3.45 3.70
21.05 22:00

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли прокомментировал ситуацию с его контрактом перед заключительным туром чемпионата Франции.

«Я думаю только о цели, которую мы пытаемся достичь. Вопрос в том, хотим ли мы быть в Лиге чемпионов ради денег или чтобы быть конкурентоспособными в этом соревновании?», - задал риторический вопрос наставник «Марселя» на пресс-конференции.

Сампаоли не уверен, что будет возглавлять «Марсель», если клуб не сможет качественно усилиться перед Лигой чемпионов.

«Мы столкнемся с очень большими клубами с большими бюджетами, большими составами и отличными тренерами. Хотим ли мы участвовать в этом конкурсе? Клуб должен быть искренним в этом и соответствовать своими ресурсами», - сказал Сампаоли.

«Марсель» занимает третье место в чемпионате Франции, имея равное количество очков с «Монако», который идет на втором месте, и опережая «Ренн», который расположился на четвертом, на 3 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Хорхе Сампаоли
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