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Чемпионат Франции. Лига 1

Уругвайский топ-голеадор отказал «Манчестер Юнайтед»

20 Мая 2022 • 07:46 Комментировать

Ведущий нападающий лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес не хочет переезжать на Туманный Альбион. По данным RMC Sport, уругвайский футболист имел предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла», однако отказал этим клубам, поскольку подыскивает команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.

Одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Дарвина считается французский «ПСЖ». Стороны уже вступили в переговорный процесс.

В текущем сезоне Дарвин демонстрирует высокую результативность, чем привлек внимание ряда клубов. В 28 матчах Примейры форвард отметился 26 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Дарвин Нуньес
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