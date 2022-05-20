Уругвайский топ-голеадор отказал «Манчестер Юнайтед»

Ведущий нападающий лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес не хочет переезжать на Туманный Альбион. По данным RMC Sport, уругвайский футболист имел предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла», однако отказал этим клубам, поскольку подыскивает команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.

Одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Дарвина считается французский «ПСЖ». Стороны уже вступили в переговорный процесс.

В текущем сезоне Дарвин демонстрирует высокую результативность, чем привлек внимание ряда клубов. В 28 матчах Примейры форвард отметился 26 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.