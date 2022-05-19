Фабрегас: «Хочу закончить карьеру на высокой ноте»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас заявил, что не собирается уходить из футбола после этого сезона.

Испанец провел один из худших сезонов в своей карьере в этом году и собирается покинуть «Монако» в летнее межсезонье.

«Я хочу получить удовольствие и закончить на высоком уровне. У меня было несколько контактов и я познакомился с несколькими людьми. Ничего не решено. Я слушаю, я открыт для всего», - сказал Фабрегас в эфире BeIN Sports.

Он добавил, что, возможно, ему придется перейти в клуб более низкого уровня, но выступающий в Лиги чемпионов.

«В любом случае ясно одно: я пойду в клуб, где буду играть, где в меня верят», - добавил испанский полузащитник.

В этом сезоне Фабрегас провел лишь два матча в чемпионате Франции.