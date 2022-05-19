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Чемпионат Франции. Лига 1

Максвелл о Маркиньосе: «Феноменальный защитник»

19 Мая 2022 • 12:40 Комментировать

Бывший игрок «ПСЖ» Максвелл поделился с журналистами мнением об игре капитана французского клуба Маркиньоса.

«У меня особые отношения с Марки, любовь и большая радость от того, что я сопровождал его и немного помогал ему. Я видел, как он развивался, он играл рядом со мной. Он пришел очень молодым, но уже знал, как заслужить место в основе», - сказал Максвелл в интервью So Foot.

Позднее Маркиньос дорос до роли капитана и ключевого игрока основы клуба.

В этом сезоне Маркиньос провел в чемпионате Франции 31 игру и забил 5 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос Максвелл
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