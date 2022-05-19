На пост наставника «ПСЖ» прочат Гальярдо

Новым главным тренером «ПСЖ» может стать наставник «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.

На следующей неделе он прибудет в Париж, чтобы понаблюдать за финалом Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport. Издание связывает приезд специалиста с потенциальными переговорами с владельцами парижского клуба по поводу тренерской должности.

Также ранее была информация, что одним из претендентов на пост тренера французского клуба является Зинедин Зидан.

С момента вступления в должность наставника «Ривер Плейт» в 2014 году Гальярдо выиграл 13 титулов, в том числе два Кубка Либертадорес в 2015 и 2018 годах.