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Чемпионат Франции. Лига 1

На пост наставника «ПСЖ» прочат Гальярдо

19 Мая 2022 • 12:31 Комментировать

Новым главным тренером «ПСЖ» может стать наставник «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.

На следующей неделе он прибудет в Париж, чтобы понаблюдать за финалом Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport. Издание связывает приезд специалиста с потенциальными переговорами с владельцами парижского клуба по поводу тренерской должности.

Также ранее была информация, что одним из претендентов на пост тренера французского клуба является Зинедин Зидан.

С момента вступления в должность наставника «Ривер Плейт» в 2014 году Гальярдо выиграл 13 титулов, в том числе два Кубка Либертадорес в 2015 и 2018 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ривер Плейт Марсело Гальярдо
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