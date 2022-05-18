Месси хочет выгнать Почеттино из «ПСЖ»

Между аргентинским нападающим Лионелем Месси и наставником команды Маурисио Почеттино возникли разногласия. По сообщениям Lequipe, 34-летний аргентинец хотел бы поработать с другим специалистом в «ПСЖ».

Лионель считает, что может добиться успеха во французском гранде, но для этого необходима смена главного тренера.

Месси присоединился к «ПСЖ» летом прошлого года, заключив двухлетнее трудовое соглашение. Этот сезон получился неудачным для семикратного обладателя «Золотого мяча». В 33 поединках за парижан он отметился лишь 11 голами и 13 результативными передачами.