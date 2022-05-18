«ПСЖ» планирует красиво расстаться с ди Марией

«ПСЖ» планирует расстаться с полузащитником Анхелем ди Марией, устроив чествование игрока.

Клуб планирует организовать мероприятие, посвященное годам ди Марии, проведенных в Париже. Фанаты также мобилизуются в соцсетях, чтобы выразить поддержку аргентинскому полузащитнику, сообщает Le Parisien.

С момента прихода из «Манчестер Юнайтед» в 2015 году ди Мария провел 294 матча за «ПСЖ», забив 92 гола и сделав 118 результативных передач.

Он также выиграл пять чемпионских титулов, пять Кубков Франции, четыре Кубка Лиги и четыре Трофея чемпионов.

Кроме того, сообщается, что аргентинец собирается перейти в «Ювентус».