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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» прекратил продажу футболок Мбаппе на клубном сайте

18 Мая 2022 • 14:30 Комментировать

«ПСЖ» прекратил продажу футболок нападающего Килиана Мбаппе на клубном сайте. Очевидно, это связано с тем, что футболист окончательно решил покинуть французский клуб.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сделал все возможное, чтобы убедить форварда остаться в команде, однако, эти попытке не привели к успеху.

В онлайн-магазине «ПСЖ» сейчас отсутствует футболка с именем французского игрока. Сам Мбаппе недавно заявил, что объявит о своем будущем перед матчами сборных.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 34 игры, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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