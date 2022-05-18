«ПСЖ» прекратил продажу футболок Мбаппе на клубном сайте

«ПСЖ» прекратил продажу футболок нападающего Килиана Мбаппе на клубном сайте. Очевидно, это связано с тем, что футболист окончательно решил покинуть французский клуб.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сделал все возможное, чтобы убедить форварда остаться в команде, однако, эти попытке не привели к успеху.

В онлайн-магазине «ПСЖ» сейчас отсутствует футболка с именем французского игрока. Сам Мбаппе недавно заявил, что объявит о своем будущем перед матчами сборных.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 34 игры, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач.