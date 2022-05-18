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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси намерен выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне

18 Мая 2022 • 13:10 Комментировать (1)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что намерен выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне вместе с французским клубом.

Как сообщает AS, Месси чувствует себя комфортно во Франции, где у него сложились прекрасные отношения не только с футболистами Маркиньосом и Марко Верратти, но и с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Поэтому аргентинец собирается выиграть Лигу чемпионов перед тем возможным отъездом из Европы в 2023 году.

Напомним, из текущего розыгрыша главного клубного турнира Европы «ПСЖ» выбыл на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч мадридскому «Реалу» (2:3).

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провёл в составе парижского клуба 33 матча, отличившись 11 забитыми мячами, а также 13 результативными передачами.   

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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