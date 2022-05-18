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Мама Мбаппе может решить судьбу Килиана

18 Мая 2022 • 11:11 Комментировать

Звездный французский нападающий Килиан Мбаппе до сих пор не принял окончательного решения касательно своего будущего. У форварда есть два варианта: трансфер в мадридский «Реал» и продление контракта с «ПСЖ».

Согласно данным El Partidazo de COPE, парижский клуб еще сохраняет шансы переубедить игрока. Мама Килиана находится в контакте с представителями парижского гранда и обсуждает с ними условия нового контракта.

Действующий трудовой договор 23-летнего форварда с «ПСЖ» истекает грядущим летом. Он выступает за столичную команду с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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