Мама Мбаппе может решить судьбу Килиана

Звездный французский нападающий Килиан Мбаппе до сих пор не принял окончательного решения касательно своего будущего. У форварда есть два варианта: трансфер в мадридский «Реал» и продление контракта с «ПСЖ».

Согласно данным El Partidazo de COPE, парижский клуб еще сохраняет шансы переубедить игрока. Мама Килиана находится в контакте с представителями парижского гранда и обсуждает с ними условия нового контракта.

Действующий трудовой договор 23-летнего форварда с «ПСЖ» истекает грядущим летом. Он выступает за столичную команду с 2017 года.