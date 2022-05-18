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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» в этом сезоне получил рекордный доход

18 Мая 2022 • 10:02 Комментировать

Парижская команда в этом сезоне получила рекордный доход, а именно солидные 700 миллионов евро.

По информации L'Equipe, парижский клуб закончит этот сезон с рекордным для себя доходом в 700 миллионов евро. До этого лучшим результатом «ПСЖ» были 637 миллионов в сезоне 2018/2019. Стоит отметить, что рекордных цифр удалось достичь благодаря переходу Лионеля Месси, после чего у парижской команды появилось множество новых спонсоров. Приличную сумму парижане получили и после продаж футболок аргентинского форварда.

Напомним, что футболисты «ПСЖ» в этом сезоне досрочно завоевали чемпионский титул в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1
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