Сабалета: Месси очень тяжело далась смена клуба

Экс-игрок «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Пабло Сабалета высказался по поводу своего звёздного соотечественника Лионеля Месси.

Сабалета сказал, что Лионелю очень тяжело далась смена клуба, ведь до этого он всю карьеру выступал только за «Барселону». Экс-игрок отметил, что звёздному форварду, как и любому другому футболисту, нужно время на адаптацию, а тот факт, что болельщики «ПСЖ» часто освистывают Месси, просто разбивает ему сердце.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 25 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и 13 ассистами.