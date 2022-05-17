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Чемпионат Франции. Лига 1

Окружение Месси опровергает новости о том, что аргентинец перейдёт «Интер Майами»

17 Мая 2022 • 20:18 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» не намерен переходить в американский клуб «Интер Майами» в 2023 году, уверяет его окружение.

Ранее СМИ сообщили о том, что Месси после окончания контракта с «ПСЖ» перейдёт в команду «Интер Майами», которая выступает в MLS – чемпионате США. Стоит отметить, что этот клуб принадлежит Дэвиду Бэкхэму.

Французское издание La Parisen сообщает, что окружение футболиста опровергло эту информацию. При этом, известно, что футболист ещё не определился со своим будущим.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 33 матча, в которых 11 раз поразил ворота соперников и отдал 13 результативных передач. В составе парижан он в первый же сезон стал чемпионом Франции.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Лига 1 Интер Майами
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