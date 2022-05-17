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Чемпионат Франции. Лига 1

Тевес: «В «ПСЖ» Месси не похож на самого себя»

17 Мая 2022 • 10:48 Комментировать

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес прокомментировал ситуацию с Лионелем Месси в «ПСЖ».

«В «ПСЖ» - это один Месси, когда он приезжает в сборную – он совершенно другой», - сказал Тевес в интервью Seleccion de Noticias.

Тевес отметил, что Месси выглядит несколько удрученным во французском клубе и не похож на игрока, который несколько лет назад переписывал историю великой «Барселоны».

В последнее время Месси также подвергся нападкам со стороны фанатов «ПСЖ», которые считают, что звезды клуба не достаточно выкладываются на поле.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 25 матчей, забил 6 голов и отдал 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Карлос Тевес
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