Месси покинет Европу в 2023 году

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси переедет в MLS в 2023 году, утверждает DIRECTV Sports.

По информации источника, по завершению контракта с «ПСЖ» Месси присоединится к «Интер Майами», владельцем которой является Дэвид Бекхэм. 34-летний аргентинец не против продолжить карьеру в США.

В текущем сезоне семикратный обладатель «Золотого мяча» провёл за столичный клуб 33 матча во всех турнирах, сумел забить 11 мячей и отдал 13 результативных передач. Это был первый сезон Месси после перехода из «Барселоны» в качестве свободного агента.