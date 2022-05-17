Известен заработок «ПСЖ» на продажах футболок Месси

Приход аргентинца Лионеля Месси в «ПСЖ» сильно отразился на доходах от продажи клубной атрибутики. Об этом сообщает Lequipe.

По подсчетам источника, парижский гранд продал более миллиона футболок с фамилией Месси, на чем заработал порядка 60 миллионов евро.

34-летний аргентинский футболист пополнил ряды парижского коллектива летом прошлого года. Он заключил с парижанами двухлетний трудовой договор.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Франции Лионель отметился шестью забитыми мячами и 13 результативными передачами.

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