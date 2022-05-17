«Лион» подтвердил, что не будет выкупать Ндомбеле

Французский полузащитник Танги Ндомбеле не станет оставаться в «Лионе», он вернется летом в клуб, который владеет правами на него - лондонский «Тоттенхэм». Ндомбеле, которому 25 лет, перебрался в «Лион» в последний день января, однако лондонский клуб установил за него весьма высокий для «Лиона» ценник - 65 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист французской сборной сыграл в десяти матчах в составе «Лиона» в чемпионате, но не забил ни одного мяча, зато получил три желтые карточки. «Лион» занимает восьмое место в чемпионате Франции, и уже совершенно точно пропустит еврокубковый сезон, сообщает Football Insider.