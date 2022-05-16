Доннарумма: «Я счастлив стать лучшим вратарём в Лиге 1, в первом же сезоне за «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал награду лучшему вратарю сезона-2021/22 в чемпионате Франции.

«Я благодарю вратарей, которые проголосовали за меня. Хочу отметить, что они тоже провели отличные матчи в чемпионате. Я счастлив получить эту награду в свой первый сезон в «ПСЖ».

Я не ищу оправданий после вылета из Лиги чемпионов, команда хочет победить в этом турнире, и с нашей силой мы возьмём Лигу чемпионов», - цитирует Доннарумму Tuttomercatoweb.

23-летний итальянец перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года из «Милана». Французский клуб приобрёл вратаря бесплатно. Доннарумма не стал продлевать контракт с «Миланом» и ушёл из команды свободным агентом.

В первом же сезоне итальянец стал чемпионом Франции в сезоне-2021/22.