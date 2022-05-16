Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма: «Я счастлив стать лучшим вратарём в Лиге 1, в первом же сезоне за «ПСЖ»

16 Мая 2022 • 18:56 Комментировать

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал награду лучшему вратарю сезона-2021/22 в чемпионате Франции.

«Я благодарю вратарей, которые проголосовали за меня. Хочу отметить, что они тоже провели отличные матчи в чемпионате. Я счастлив получить эту награду в свой первый сезон в «ПСЖ».

Я не ищу оправданий после вылета из Лиги чемпионов, команда хочет победить в этом турнире, и с нашей силой мы возьмём Лигу чемпионов», - цитирует Доннарумму Tuttomercatoweb.

23-летний итальянец перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года из «Милана». Французский клуб приобрёл вратаря бесплатно. Доннарумма не стал продлевать контракт с «Миланом» и ушёл из команды свободным агентом.

В первом же сезоне итальянец стал чемпионом Франции в сезоне-2021/22.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
18:56 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Я счастлив стать лучшим вратарём в Лиге 1, в первом же сезоне за «ПСЖ»
17:40 · Италия. Серия А
Переход Клюйверта в «Ниццу» на постоянной основе может сорваться
15:05 · Испания. Ла Лига
«Реал» возобновил контакты с агентами Чуамени
14:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Жиго: Мой клиент не покинет «Спартак» до окончания сезона
14:40 · Франция. Лига 1
Мбаппе о рекорде Кавани: «Я уже счастлив, что вхожу в топ-3 лучших бомбардиров в истории «ПСЖ»
14:39 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» продолжает следить за Дембеле
14:12 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» откажется от одноклубника Головина ради Погба
13:01 · Франция. Лига 1
Экс-игрока сборной Франции приговорили к 3 годам тюрьмы
12:51 · Франция. Лига 1
Футболист «ПСЖ» отказался поддержать клуб в борьбе с гомофобией 2
12:22 · Испания. Ла Лига
«Реал» закрыл сделку по Мбаппе
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов подписать Мбаппе вместо Салаха и Мане 1
10:56 · Испания. Ла Лига
«Лион» заинтересован в подписании нападающего «Реала»
09:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» уверен в трансфере Мбаппе 1
09:30 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Трофеи «ПСЖ» - вопрос времени»
07:40 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» может заменить Мбаппе форвардом из Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем