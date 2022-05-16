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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-игрока сборной Франции приговорили к 3 годам тюрьмы

16 Мая 2022 • 13:01 Комментировать

Известный французский футболист Тони Верель был приговорён к трём годам тюремного заключения.

По информации L'Equipe, бывший нападающий «Лиона», «Ланса» и сборной Франции получил пять лет тюрьмы, но два из них условные. Судебное разбирательство было связано с инцидентом в 2011 году, когда французский футболист вместе со своими братьями решил устроить стрельбу возле одного из ночных клубов. В итоге три охранники получили огнестрельные ранения.

Стоит отметить, что французский экс-футболист собирается в ближайшее время продать апелляцию на это суровое решение суда.

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Евро-Футбол.Ру,
Тони Верель
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