Экс-игрока сборной Франции приговорили к 3 годам тюрьмы

Известный французский футболист Тони Верель был приговорён к трём годам тюремного заключения.

По информации L'Equipe, бывший нападающий «Лиона», «Ланса» и сборной Франции получил пять лет тюрьмы, но два из них условные. Судебное разбирательство было связано с инцидентом в 2011 году, когда французский футболист вместе со своими братьями решил устроить стрельбу возле одного из ночных клубов. В итоге три охранники получили огнестрельные ранения.

Стоит отметить, что французский экс-футболист собирается в ближайшее время продать апелляцию на это суровое решение суда.