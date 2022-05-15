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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» ждёт предложений по Навасу

15 Мая 2022 • 08:59 Комментировать

Руководители «ПСЖ» готовы рассматривать любые предложения от клубов по поводу трансфера опытного костариканского голкипера Кейлора Наваса.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, боссы парижской команды не рассчитывают на 35-летнего футболиста из Коста-Рики в следующем сезоне, так что французский клуб ждёт предложений от других команд по поводу трансфера голкипера. Напомним, что до «ПСЖ» Навас долгое время защищал ворота мадридского «Реала».

В этом сезоне Кейлор Навас провёл во французской лиге 20 поединков, в восьми из которых сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас
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