«ПСЖ» ждёт предложений по Навасу

Руководители «ПСЖ» готовы рассматривать любые предложения от клубов по поводу трансфера опытного костариканского голкипера Кейлора Наваса.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, боссы парижской команды не рассчитывают на 35-летнего футболиста из Коста-Рики в следующем сезоне, так что французский клуб ждёт предложений от других команд по поводу трансфера голкипера. Напомним, что до «ПСЖ» Навас долгое время защищал ворота мадридского «Реала».

В этом сезоне Кейлор Навас провёл во французской лиге 20 поединков, в восьми из которых сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.