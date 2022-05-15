«Ренн» установил клубный рекорд по количеству забитых мячей в сезоне

Последние туры чемпионата - это время для рекордных количественных показателей, и в этом сезоне удачно показывает себя в этом смысле «Ренн». Мы уже сообщали о том, что клуб лидирует в Европе по количеству крупных побед с преимуществом в пять и более мячей, и все это привело к другому достижению - 80 мячей в текущем сезоне.

Для малорезультативного французского чемпионата это нехарактерно, и этот показатель является новым клубным рекордом для «Ренна». Больше в текущем сезоне забил лишь «ПСЖ», но ненамного - 85 голов.

В турнирной таблице французского чемпионата Лиги 1 «Ренн» за тур до завершения турнира занимает четвертое место.