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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» установил клубный рекорд по количеству забитых мячей в сезоне

15 Мая 2022 • 00:16 Комментировать
Ренн
2:0
Марсель
окончен

Последние туры чемпионата - это время для рекордных количественных показателей, и в этом сезоне удачно показывает себя в этом смысле «Ренн». Мы уже сообщали о том, что клуб лидирует в Европе по количеству крупных побед с преимуществом в пять и более мячей, и все это привело к другому достижению - 80 мячей в текущем сезоне.

Для малорезультативного французского чемпионата это нехарактерно, и этот показатель является новым клубным рекордом для «Ренна». Больше в текущем сезоне забил лишь «ПСЖ», но ненамного - 85 голов.

В турнирной таблице французского чемпионата Лиги 1 «Ренн» за тур до завершения турнира занимает четвертое место.
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Ренн
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окончен Монпелье 0:4 ПСЖ 9.00 6.70 1.27
окончен Сент-Этьен 1:2 Реймс 1.98 3.55 3.85
окончен Бордо 0:0 Лорьян 2.40 3.40 3.00
окончен Монако 4:2 Брест 1.25 6.40 11.50
окончен Ренн 2:0 Марсель 1.85 3.75 4.15
окончен Труа 1:3 Ланс 3.75 3.65 1.97
окончен Мец 1:0 Анже 2.12 3.60 3.35
окончен Ницца 1:3 Лилль 1.68 4.15 4.80
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