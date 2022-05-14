Назван лучший футболист года в Лиге 1 - лауреат играет за «ПСЖ»

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет лауреатом премии лучшему футболисту сезона в Лиге 1, об этом рапортуют журналисты Le Parisien.

Церемония вручения наград пройдет в воскресенье, 15 мая. Стоит отметить, что 23-летний нападающий получит эту премию в третий раз подряд.

В текущем сезоне чемпионата Франции Килиан отметился 25 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Он является лучшим бомбардиром турнира.

Срок контракта нападающего с парижанами истекает грядущим летом. Скорее всего, игрок покинет Францию и продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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