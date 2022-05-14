«ПСЖ» готов летом отпустить Наваса

Руководители «ПСЖ» готовы в летнее трансферное окно расстаться с опытным костариканским голкипером Кейлором Навасом.

По информации издания L'Equipe, парижская команда продаст 35-летнего вратаря из Коста-Рики уже этим летом. Представители «ПСЖ» уже начали искать для опытного голкипера новый клуб. Стоит отметить, что действующее соглашение Наваса с парижанами рассчитано до июня 2024 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.

В этом сезоне Кейлор Навас провёл во французской лиге 20 поединков, в восьми из которых сумел отыграть на ноль.