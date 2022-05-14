«ПСЖ» назвал неожиданного кандидата на замену Мбаппе

Во французском «ПСЖ» занимаются поиском замены Килиану Мбаппе, который близок к уходу на правах свободного агента. Ожидается, что летом 23-летний звездный голеадор перейдет в мадридский «Реал».

По данным газеты Marca, в шорт-лист парижского гранда попал уругвайский форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес. В споре за игрока «ПСЖ» придется выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

Клаузула Дарвина, прописанная в контракте с «Бенфикой», составляет 150 миллионов евро. Однако в случае конкретного интереса, лиссабонский топ-клуб готов пойти на уступки.

В текущем сезоне на счету Нуньеса 34 гола в 41 поединке.

«ПСЖ» рассматривает двух супербомбардиров на замену Мбаппе