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Чемпионат Франции. Лига 1

Роналдиньо: Если Месси, Неймар и Ди Мария не устраивают «ПСЖ», то кто тогда должен играть?

14 Мая 2022 • 08:43 Комментировать

Именитый бразильский футболист Роналдиньо высказался по поводу критики в адрес французского «ПСЖ».

Роналдиньо сказал, что сейчас «ПСЖ» не нужно всё кардинально менять, ведь в команде собраны прекрасные игроки, которым просто необходимо дополнительное время для адаптации к новым условиям и к новому чемпионату. Бразилец отметил, что если Месси, Неймар и Ди Мария не устраивают «ПСЖ», то кто тогда вообще должен играть в парижском клубе.

Напомним, что в этом сезоне «ПСЖ» под шефством Маурисио Почеттино завоевал чемпионский титул, но команда вылетела из 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо ПСЖ Лига 1
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