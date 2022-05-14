В клубе Лиги 1 произошла драка между футболистом и тренером

В стане французского клуба произошел серьезный конфликт между тренером и голкипером. Об этом сообщается на страницах ESPN.

Как информирует источник, вратарь команды Жан-Луи Лека подрался с наставником голкиперов Тьерри Маласпиной. Все дошло до того, что драчунов были вынуждены разнимать футболисты, присутствовавшие на тренировке.

В ходе потасовки вратарь «Ланса» получил перелом пальца и теперь пропустит оставшиеся поединки чемпионата Франции.

В нынешнем сезоне 36-летний вратарь сыграл 27 матчей в рамках Лиги 1, в которых пропустил 33 гола.