«ПСЖ» определился с будущим Месси и Неймара

Стала известна дальнейшая судьба аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара во французском «ПСЖ».

По информации ESPN, оба звездных нападающих останутся в Париже на следующий сезон. Руководство клуба рассчитывает, что Месси сможет полностью адаптироваться к новому чемпионату, и второй его сезон будет намного ярче, чем первый.

Что касается Неймара, то в «ПСЖ» не очень довольны игрой бразильского форварда, однако сохранят его, поскольку вряд ли на него найдется покупатель.

Напомним, что Килиан Мбаппе планирует уйти из французского клуба грядущим летом.

«ПСЖ» рассматривает двух супербомбардиров на замену Мбаппе