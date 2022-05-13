Клеман продолжить руководить «Монако» в следующем сезоне

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман останется у руля клуба в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что бельгийский специалист, который возглавил команду по ходу чемпионата, находится в списке футболистов и тренеров, от которых руководство «Монако» собирается избавиться летом.

Однако, серия из 8 побед подряд изменило мнение боссов клуба, сообщает L’Équipe.

За два тура до финиша чемпионата «Монако» занимает третье место и претендует на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Клуб на два очка опережает «Ниццу» и на три очка «Ренн».