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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» придётся заплатить Почеттино круглую сумму, если клуб решит уволить аргентинца

13 Мая 2022 • 10:52 Комментировать

«ПСЖ» придётся заплатить наставнику команды Маурисио Почеттино круглую сумму, если клуб решит уволить аргентинца в конце сезона. Размер компенсации составляет от 10 до 15 миллионов евро, сообщает L’Équipe. Контракт Почеттино с парижским клубом истекает летом 2023 года.

С учетом того, что окружение Почеттино подчеркивает, что у него еще есть год по контракту, а сам тренер говорит об улучшении игры команды в следующем сезоне, маловероятно, что он уйдет со своей должности, отмечают французские СМИ.

Несмотря на то, что в этом сезоне «ПСЖ» выиграл титул чемпиона Франции, клуб провалился в Лиге чемпионов, уступив «Реалу» на стадии 1/8 финала, что вызвало гнев со стороны фанатов клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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