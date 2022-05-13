«ПСЖ» придётся заплатить Почеттино круглую сумму, если клуб решит уволить аргентинца

«ПСЖ» придётся заплатить наставнику команды Маурисио Почеттино круглую сумму, если клуб решит уволить аргентинца в конце сезона. Размер компенсации составляет от 10 до 15 миллионов евро, сообщает L’Équipe. Контракт Почеттино с парижским клубом истекает летом 2023 года.

С учетом того, что окружение Почеттино подчеркивает, что у него еще есть год по контракту, а сам тренер говорит об улучшении игры команды в следующем сезоне, маловероятно, что он уйдет со своей должности, отмечают французские СМИ.

Несмотря на то, что в этом сезоне «ПСЖ» выиграл титул чемпиона Франции, клуб провалился в Лиге чемпионов, уступив «Реалу» на стадии 1/8 финала, что вызвало гнев со стороны фанатов клуба.