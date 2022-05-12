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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» интересуется Антони из «Аякса»

12 Мая 2022 • 20:30 Комментировать

Вингер «Аякса» Антони попал в сферу интересов «ПСЖ», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в молодом нападающем боссы парижского клуба видят замену Анхелю Ди Марии, который летом покинет клуб в качестве свободного агента.

Ранее интерес к футболисту проявляли интерес «Барселона» и «Бавария».

Антони выступает за «Аякс» с 2020 года, после трансфера из «Сан-Паулу» за 15,75 млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 22-летний бразилец провёл за «амстердамцев» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСЖ Анхель Ди Мария
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