«ПСЖ» интересуется Антони из «Аякса»

Вингер «Аякса» Антони попал в сферу интересов «ПСЖ», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в молодом нападающем боссы парижского клуба видят замену Анхелю Ди Марии, который летом покинет клуб в качестве свободного агента.

Ранее интерес к футболисту проявляли интерес «Барселона» и «Бавария».

Антони выступает за «Аякс» с 2020 года, после трансфера из «Сан-Паулу» за 15,75 млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 22-летний бразилец провёл за «амстердамцев» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.