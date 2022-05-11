Тренер «Ниццы» рассказал, будет ли он тренировать команду в следующем сезоне

Наставник «Ниццы» Кристоф Галтье рассказал журналистам о том, останется ли он в команде на следующий сезон.

Галтье сказал, что он готов остаться во французской команде и на следующий сезон. Специалист сравнил свои отношения с «Ниццой» с женатой парой, которая не собирается разводиться после небольшой ссоры. Тренер «лазурных» добавил, что у него с руководителями клуба могут быть разногласия, но подобное происходит в каждой команде и это всё вполне нормально.

Напомним, что на данный момент «Ницца» под руководством Галтье занимает шестую строчку во французском чемпионате.