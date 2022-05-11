Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Ниццы» рассказал, будет ли он тренировать команду в следующем сезоне

11 Мая 2022 • 13:28 Комментировать

Наставник «Ниццы» Кристоф Галтье рассказал журналистам о том, останется ли он в команде на следующий сезон.

Галтье сказал, что он готов остаться во французской команде и на следующий сезон. Специалист сравнил свои отношения с «Ниццой» с женатой парой, которая не собирается разводиться после небольшой ссоры. Тренер «лазурных» добавил, что у него с руководителями клуба могут быть разногласия, но подобное происходит в каждой команде и это всё вполне нормально.

Напомним, что на данный момент «Ницца» под руководством Галтье занимает шестую строчку во французском чемпионате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ницца Лига 1 Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.05  20:00 Ницца ... Сент-Этьен 1.61 4.20 5.60
11.05  22:00 Нант ... Ренн 3.85 3.65 1.97
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Мая
13:28 · Франция. Лига 1
Тренер «Ниццы» рассказал, будет ли он тренировать команду в следующем сезоне
12:24 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» планирует подписать полузащитника «Ниццы»
11:52 · Франция. Лига 1
Ди Мария: «Месси спокойно относится к выходкам фанатов, для него это мелочь»
11:43 · Франция. Лига 1
Жуниньо подшутил над экс-защитником «Лиона», который портил воздух
08:42 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» включился в борьбу за защитника «РБ Лейпцига»
08:21 · Англия. Премьер-лига
Гуйе попал в сферу интересов «Тоттенхэма»
05:12 · Франция. Лига 2
Во французском чемпионате скандал - одна из команд выиграла матч со счетом 22:1
10 Мая
23:57 · Франция. Лига 1
Неймар точно не покинет «ПСЖ» этим летом
23:36 · Испания. Ла Лига
Дембеле – лучший ассистент топ-5 лиг в 2022 году, Месси – второй
22:38 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» предложил Погба трёхлетний контракт
17:47 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» не оставляет попытки заполучить Каземиро
16:58 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и Погба близки к согласованию контракта
16:37 · Франция. Лига 1
Ди Мария: «Я бы хотел завершить карьеру в «ПСЖ»
16:15 · Франция. Лига 1
Месси стал послом по туризму в Саудовской Аравии
15:58 · Франция. Лига 1
«Вся жизнь с «Сент-Этьеном» - клуб поздравил своего 101-летнего поклонника
Все новости
Рекомендуем