Ди Мария: «Месси спокойно относится к выходкам фанатов, для него это мелочь»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария прокомментировал отношение Лионеля Месси к освистыванию со стороны болельщиков клуба.

«Они освистывают лучшего игрока в мире – в это трудно поверить. Но здесь, в Париже, ультрас настолько требовательны и увлечены футболом, а мы выбываем из 1/8 Лиги чемпионов… Это нормально, что они разочарованы», - сказал ди Мария.

Он отметил, что Месси спокойно реагирует на вспышки гнева со стороны фанатов.

«Лео не обращает внимания, это мелочь для него. Это футбол. Мы знаем, что так и должно быть», - отметил полузащитник «ПСЖ».

Месси перешел в парижский клуб из «Барселоны» на правах свободного агента прошлым летом.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 24 игры, забил 4 гола и отдал 13 результативных передач.