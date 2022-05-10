Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал послом по туризму в Саудовской Аравии. Ранее футболиста призывали не соглашаться на эту роль.

После очередного тура чемпионата Франции «ПСЖ» решил предоставить отпуск игрокам основного состава. Месси отправился в Саудовскую Аравию, где принял предложение местных чиновников стать послом страны в сфере туризма. Однако, этот шаг не был одобрен некоторыми правозащитными организациями, которые борются за права заключенных и женщин.

Ранее критике подвергались и другие футболисты, участвовавшие в мероприятиях в этой стране. В 2019 году Дэвида Бекхэма раскритиковали за то, что он согласился сыграть в показательном матче вместе со своим бывшим товарищем по «Реалу» Зинедином Зиданом.

Криштиану Роналду в прошлом году отклонил предложение на 6 миллионов долларов о коммерческой работе с представителями Саудовской Аравии.