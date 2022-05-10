«Вся жизнь с «Сент-Этьеном» - клуб поздравил своего 101-летнего поклонника

Во Франции заканчивается 36-й тур чемпионата, в последних матчах сыграют «Ницца» и «Сент-Этьен», а также «Нант» и «Ренн». Накануне матча с «Ниццей» пресс-служба «Сент-Этьена» поздравила самого возрастного поклонника клуба. Эмиля Робера. На днях ему исполнился 101 год. Роберт утверждает, что болеет за команду с 12-летнего возраста - то есть 1933 года. Основаны «зеленые» были, напомним, в 1919 году. Роберу вручили памятную футболку с номером на спине - количеством годов, прожитых им.

К сожалению, «Сент-Этьен», который остается самым титулованным клубом Франции по количеству побед в чемпионате (наряду с «ПСЖ»), сейчас переживает не лучшие времена - последний чемпионат команда выиграла в 1981 году, а сейчас сражается за сохранение места в высшей лиге.