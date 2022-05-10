В «Лионе» заявили, что Бош останется тренером команды в будущем сезоне

Представители «Лиона» сообщили агентам игроков, что главный тренер клуба Петер Бош останется у руля команды в следующем сезоне.

Сам Бош ранее назвал кампанию этого года для «Лиона» «провальной». Клуб, скорее всего, не сможет квалифицироваться в еврокубки, а в чемпионате Франции занимает скромное место в середине таблицы.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола высоко ценит нынешнего наставника клуба, хотя и понимает, что тому в следующем сезоне придется с нуля строить новую команду, сообщает L’Équipe.

«Лион» занимает восьмое место в Лиге 1. Ранее французы вылетели из Лиги Европы на стадии четвертьфинала.