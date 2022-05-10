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Чемпионат Франции. Лига 1

Ди Мария рассказал, где хочет продолжить карьеру

10 Мая 2022 • 11:56 Комментировать

Вингер «ПСЖ» Анхель ди Мария пообщался представителями СМИ относительно своего будущего. Действующий трудовой договор 34-летнего игрока с французским грандом истекает по окончании сезона.

«Что касается моих планов, то я хочу провести еще один год в Европе, чтобы попасть в заявку на ЧМ-2022. Мне нужно быть на виду и проявить себя как можно лучше. После этого, возможно, вернусь на родину.

«ПСЖ»? Не знаю, останусь ли здесь. Я готов рассмотреть и другие предложения из Европы», - цитирует аргентинца Urbana Play.

Анхель выступает в составе «ПСЖ» с 2015 года. В текущем сезоне на его счету три гола и шесть ассистов в 24 матчах Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария
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