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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» дал отпуск футболистам, Месси уехал в Саудовскую Аравию

10 Мая 2022 • 11:38 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси воспользовался отпуском, который руководство «ПСЖ» предоставило футболистам, и уехал отдыхать в Саудовскую Аравию.

Тем временем, Неймар находится в Барселоне, а Килиан Мбаппе проводит время в Мадриде. На днях Месси опубликовал фотографию, на которой он наслаждается закатом на катере посреди Красного моря.

Месси ушел из «Барселоны» летом прошлого года и присоединился к «ПСЖ». Однако, переходя вряд ли можно назвать удачным. Форвард помог парижской команде вернуть себе звание чемпионов Франции, но в Лиге чемпионов клуб провалился на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу».

В этом сезоне Месси провел в чемпионате Франции 24 игры, забил 4 гола и отдал 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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