«Лион» нашёл нового главного тренера

Владельцы «Лиона» намерены сменить главного тренера по завершении нынешнего сезона. Такой информацией поделились журналисты Footmercato.

Источник утверждает, что главной целью «ткачей» является нынешний рулевой «Ниццы» Кристоф Галтье. Тренер недоволен трансферным вектором клуба и может по этой причине сменить команду. В ближайшее время он обсудит свое будущее владельцем клуба Джимом Рэтклиффом.

В настоящий момент пост наставника «Лиона» занимает Петер Бош. Под его руководством команда занимает лишь восьмое место в турнирной таблице французского чемпионата.