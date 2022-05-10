«Лион» расторг контракт с игроком, который портил воздух в раздевалке

Стали известны причины, по которым руководители «Лиона» приняли решение расторгнуть соглашение с бразильским защитником Марсело Фильо, который сейчас выступает за «Бордо».

По информации Sports.fr, контракт с бразильским футболистом был расторгнут из-за того, что Марсело позволял себе портить воздух в раздевалке. Защитник также смеялся над одноклубниками, что вызвало ярость у руководителей «Лиона», которые приняли решение расторгнуть соглашение с игроком.

Напомним, что в этом сезоне Марсело Фильо провёл во французской лиге в составе «Бордо» девять поединков, в которых получил пять жёлтых карточек.