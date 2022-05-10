Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар покинул «ПСЖ» и прибыл в Барселону

10 Мая 2022 • 08:43 Комментировать

Еще один звездный нападающий «ПСЖ» временно прилетел в Испанию. Речь идет о бразильском форварде Неймаре, прибывшем в Барселону.

Как информирует Sport.es, футболист поужинал в одном из ресторанов города со своим отцом. Кроме того, посиделки Неймара посетили его друзья, а также защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес. Точная причина приезда бразильца в Испанию пока не называется.

До перехода в «ПСЖ» Неймар выступал за «сине-гранатовых». Он покинул каталонский гранд летом 2017 года, его трансфер обошелся парижскому клубу в 222 миллиона евро. Его действующий трудовой договор с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Напомним, что ранее в Мадрид прибыл Килиан Мбаппе, которого сватают в «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
09 Мая
23:08 · Испания. Ла Лига
Испанский клуб готов пригласить Почеттино, которого выгоняют из «ПСЖ»
18:36 · Франция. Лига 1
Ди Мария о «ПСЖ»: «Я отдал всё ради футболки клуба»
15:16 · Франция. Лига 1
Наставник «Лиона» назвал этот сезон для команды «провальным»
13:45 · Англия. Премьер-лига
На Погба претендуют только «Ювентус» и «ПСЖ»
12:27 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нацелился на полузащитника, которым интересуются «Реал» и «Ливерпуль» 1
12:20 · Франция. Лига 1
Во Франции оценили игру Месси, он хуже почти всех футболистов «ПСЖ» 1
12:16 · Франция. Лига 1
Мбаппе удивился комментариям чиновника о бойкоте спонсорских обязательств
11:56 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Молодежь должна заслужить место в составе»
11:38 · Франция. Лига 1
Верратти: «Матч с «Реалом» убил нас» 1
10:36 · Германия. Бундеслига
«Лион» интересуется нападающим мёнхенгладбахской «Боруссии»
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» очень хочет подписать полузащитника «Марселя»
09:11 · Франция. Лига 1
Неймар ворвался в топ-6 лучших бомбардиров «ПСЖ»
08:58 · Франция. Лига 1
Маркиньос: Сейчас «ПСЖ» играет в удовольствие
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Реал» сразятся за одноклубника Головина
03:00 · Франция. Лига 1
«Бордо» готов перебить печальный антирекорд «Руана» 45-летней давности
Все новости
Рекомендуем