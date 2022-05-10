Неймар покинул «ПСЖ» и прибыл в Барселону

Еще один звездный нападающий «ПСЖ» временно прилетел в Испанию. Речь идет о бразильском форварде Неймаре, прибывшем в Барселону.

Как информирует Sport.es, футболист поужинал в одном из ресторанов города со своим отцом. Кроме того, посиделки Неймара посетили его друзья, а также защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес. Точная причина приезда бразильца в Испанию пока не называется.

До перехода в «ПСЖ» Неймар выступал за «сине-гранатовых». Он покинул каталонский гранд летом 2017 года, его трансфер обошелся парижскому клубу в 222 миллиона евро. Его действующий трудовой договор с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Напомним, что ранее в Мадрид прибыл Килиан Мбаппе, которого сватают в «Реал».