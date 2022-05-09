Звезда французского клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе сейчас находится в Мадриде. При этом цель визита футболиста в столицу Испании пока не называется.

Как сообщают местные СМИ, нападающий посидел в одном из ресторанов с одноклубником Ашрафом Хакими, после чего выложил в социальную сеть общую фотографию.

Килиан давно мечтает перебраться в мадридский «Реал», «королевский клуб» также хотел бы усилиться 23-летним голеадором. Вполне вероятно, что Мбаппе присоединится к «сливочным» по окончании сезона, когда у него истечет срок действия контракта с парижанами.