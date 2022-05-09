Наставник «Лиона» назвал этот сезон для команды «провальным»

Наставник «Лиона» Петер Бош назвал этот сезон для команды «провальным». «Лион» проиграл в матче очередного тура чемпионата Франции «Мецу» со счетом 2:3.

«Этот сезон — провал… Я не могу объяснить, почему так происходит. Мы можем выиграть со счетом 3:0 в «Марселе» и сделать это по делу, но затем проиграть аутсайдеру», - сказал Бош после матча с «Мецем».

«Лион» вылетел из Лиги Европы на стадии четвертьфинала, уступив дорогу «Вест Хэму», а в национальном чемпионате потерял шансы на квалификацию в Лигу Европы.

В данный момент «Лион» занимает восьмое место в чемпионате, отставая на 5 очков от зоны еврокубков.