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Чемпионат Франции. Лига 1

Наставник «Лиона» назвал этот сезон для команды «провальным»

09 Мая 2022 • 15:16 Комментировать
Мец
3:2
Лион
окончен

Наставник «Лиона» Петер Бош назвал этот сезон для команды «провальным». «Лион» проиграл в матче очередного тура чемпионата Франции «Мецу» со счетом 2:3.

«Этот сезон — провал… Я не могу объяснить, почему так происходит. Мы можем выиграть со счетом 3:0 в «Марселе» и сделать это по делу, но затем проиграть аутсайдеру», - сказал Бош после матча с «Мецем».

«Лион» вылетел из Лиги Европы на стадии четвертьфинала, уступив дорогу «Вест Хэму», а в национальном чемпионате потерял шансы на квалификацию в Лигу Европы.

В данный момент «Лион» занимает восьмое место в чемпионате, отставая на 5 очков от зоны еврокубков.

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Лион Петер Бош
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