«ПСЖ» нацелился на полузащитника, которым интересуются «Реал» и «Ливерпуль»

Хавбек «Монако» Орельен Чуамени пользуется большим спросом на трансферном рынке. По сообщениям газеты Marca, заинтересованность в переходе 22-летнего исполнителя проявляет столичный «ПСЖ».

В споре за Чуамени парижанам придется выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Реала» и «Ливерпуля». Кто подпишет восходящую звезду, решится в летнее трансферное окно.

Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Орельена составляет 40 миллионов евро, однако монегаски явно захотят выручить с его трансфера больше денег.

В этом сезоне полузащитник сыграл 47 матчей на клубном уровне, забил пять мячей и отдал два ассиста.