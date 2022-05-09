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«ПСЖ» нацелился на полузащитника, которым интересуются «Реал» и «Ливерпуль»

09 Мая 2022 • 12:27 Комментировать (1)

Хавбек «Монако» Орельен Чуамени пользуется большим спросом на трансферном рынке. По сообщениям газеты Marca, заинтересованность в переходе 22-летнего исполнителя проявляет столичный «ПСЖ».

В споре за Чуамени парижанам придется выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Реала» и «Ливерпуля». Кто подпишет восходящую звезду, решится в летнее трансферное окно.

Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Орельена составляет 40 миллионов евро, однако монегаски явно захотят выручить с его трансфера больше денег.

В этом сезоне полузащитник сыграл 47 матчей на клубном уровне, забил пять мячей и отдал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Орельен Чуамени
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