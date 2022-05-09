Маркиньос: Сейчас «ПСЖ» играет в удовольствие

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался по поводу последних не самых удачных матчей парижской команды во французском чемпионате.

Маркиньос сказал, что сейчас парижский клуб просто играет в удовольствие и практически не прикладывает никаких усилий, так как «ПСЖ» уже добился чемпионского титула. Защитник отметил, что футболисты парижской команды стараются просто спокойно завершить этот весьма непростой сезон.

Напомним, что в этом сезоне Маркиньос провёл во французской лиге 30 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами. «ПСЖ» оформил досрочный чемпионский титул.