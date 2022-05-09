«Бордо» готов перебить печальный антирекорд «Руана» 45-летней давности

Защита «Бордо» в текущем сезоне напоминает дырявый забор в его худшем проявлении - команда пропустила в текущем сезоне уже 89 голов в 36 матчах, что практически равняется 2,5 голам за матч. Это абсолютно худший результат среди главных семи чемпионатов Европы - идущий вторым в этой классификации «Гройтер Фюрт» пропустил к настоящему моменту 80 мячей.

Такими темпами «Бордо» наверняка повторит печальный антирекорд «Руана», который в сезоне 1977/1978 пропустил 91 мяч за сезон, что является общим антирекордом французского футбола. Избежать этого «Бордо» может помочь только чудо - в текущем сезоне «Бордо» лишь раз ушел с поля, не пропустив, и еще десять раз пропускал только один гол, во всех остальных случаях - два, три и так далее.