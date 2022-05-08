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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» назвал главного кандидата на место Почеттино

08 Мая 2022 • 13:46 Комментировать

Руководство «ПСЖ» собирается сменить главного тренера по окончании нынешнего сезона. В клубе недовольны работой Маурисио Почеттино и хотят избавиться от аргентинца грядущим летом.

Как стало известно Footmercato, приоритетным вариантом для парижского клуба является приглашение экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. «ПСЖ» пытается уговорить специалиста принять команду, но сам тренер больше склоняется к работе в сборной Франции.

В настоящий момент Зизу находится в статусе безработного после ухода из «королевского клуба». Вместе с мадридцами он дважды стал чемпионом Испании и три раза брал Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Маурисио Почеттино
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