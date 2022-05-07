Стало известно, кто решит судьбу Мбаппе

Продолжается сага с возможным уходом нападающего Килиана Мбаппе из французского «ПСЖ». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний звездный игрок до сих пор не решил, где проведет следующий сезон.

Журналист сообщает, что окончательное решение по будущему Килиана будет принято на семейном совете.

Ранее сообщалось, что Мбаппе склоняется к уходу из парижского клуба, несмотря на предложенный ему фантастический контракт. Нападающий планирует сделать выбор в пользу продолжения карьеры в мадридском «Реале».

Действующий трудовой договор форварда с «ПСЖ» истекает грядущим летом.