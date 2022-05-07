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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер клуба МЛС высказался против трансфера Месси в лигу

07 Мая 2022 • 10:49 Комментировать

Главный тренер американского клуба «Шарлотт» Мигель Рамирес высказал свое мнение касательно потенциального трансфера аргентинца Лионеля Месси в МЛС.

«Думаю, для воздействия на общественность Лео не нужно приезжать в нашу лигу. Его влияние и так уже заметно. В США случился сдвиг, все больше и больше мальчишек начинают заниматься футболом. В этом, конечно, есть заслуга Месси. Это стало возможно благодаря его большой известности и репутации», - цитирует специалиста портал Goal.com.

Месси сейчас выступает в Лиге 1 за «ПСЖ». Его контракт рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Шарлотт Мигель Рамирес
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