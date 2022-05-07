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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» продлил контракт со своим воспитанником

07 Мая 2022 • 09:25 Комментировать

«Лион» продлил контракт с полузащитником Максансом Какере, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение рассчитано до 2026 года. Какере является воспитанником «Лиона». Старый контракт истекал в конце следующего сезона.

Ранее появилась информация, что за игроком следит «Милан», ищущий замену Франку Кесси. В прошлом году футболист молодёжной сборной Франции привлекал внимание «Барселоны».

В текущем сезоне 22-летний француз провёл за «олимпийцев» 37 матчей во всех турнирах, в которых он сумел отметиться одной результативной передачей. На сайте Transfermarkt игрок оценивается в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лион Максанс Какере
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